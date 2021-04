« Léo Matteï » du 22 avril 2021 : ce soir c’est déjà l’heure du final avec l’épisode « Les blessures de l’enfance »

4.4 ( 8 )



« Léo Matteï » du 22 avril 2021. Suite et fin de la nouvelle saison de « Léo Matteï » avec Jean-Luc Reichmann ce soir sur TF1. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et bien sûr en replay sur MYTF1 pour le final!



Et ce soir retrouvez le double épisode « « Les blessures de l’enfance » » avec Jean-Luc Reichmman bien sûr mais aussi : Véronique Jannot, Anthony Colette Yves Rénier, Annelise Hesme, Alex Terrier-Thiebaux, ou bien encore LOU !

« Léo Matteï » du 22 avril 2021 : l’histoire de votre épisode

La mort d’un jeune gitan, poignardé dans un parc marseillais, révèle une relation secrète avec une adolescente timide dont la famille a créé un étrange mouvement de guérison ésotérique. Léo Matteï et son équipe s’interrogent sur ce que cache cette romance à la Roméo et Juliette et tentent de percer les secrets du leader charismatique qui gère le mouvement : un ancien scientifique qui prétend guérir des malades en détresse…



Nouveau succès d’audience ?

Beau succès d’audience pour la série de TF1. La semaine dernière 5.36 millions de téléspectateurs ont répondu à l’appel soit 25% de part d’audience moyenne sur l’ensemble du public.

#Audiences @TF1 #LEOMATTEI très large leader hier soir avec✅5,5 millions de téléspectateurs et hausse sur cible avec 📌22% de pda Frda-50 A voir et revoir sur @MYTF1

RDV jeudi pour le final de la saison avec en guests Yves Renier, Annelise Hesme, Clément Manuel et Lou Jean pic.twitter.com/gyQV47CEkl — TF1 Pro (@TF1Pro) April 16, 2021

« Léo Matteï » tire sa révérence ce soir sur TF1… Enfin pour cette saison bien sûr. Alors serez-vous toujours aussi nombreux au rendez-vous ?

