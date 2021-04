« Meurtres au paradis » du 19 avril 2021 : ce soir le double épisode « Pacte avec le diable » (saison 10)

4.5 ( 8 )



« Meurtres au paradis » du 19 avril 2021. Suite de la saison 10 de « Meurtres au paradis ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 ou avant-première puis replay sur France.TV



« Meurtres au paradis » du 19 avril 2021 : ce soir les épisodes 5 et 6 (saison 10)

Episode 5 – Pacte avec le diable (1re partie)

Avec : Adrian Schiller (Pasha Verdinikov), Lia Williams (Grace Verdinikov) Niamh Cusack (Maggie O’Connell), Sam Retford (Joseph Verdinikov), Luke Bailey (Delford Adams), Sara Martins (Sergent Camille Bordey)

Pasha Verdinikov, un pianiste célèbre, est retrouvé mort dans sa villa, d’une balle dans l’abdomen. L’inspecteur Parker est convaincu qu’on a maquillé la scène de crime en cambriolage et que le mobile est ailleurs. Mais les quatre personnes qui se trouvaient dans la maison à l’heure du crime ont un alibi. L’affaire se corse quand Neville découvre que la victime avait tracé deux lettres avec son sang : A et S. Qui est donc cette mystérieuse personne désignée par la victime et pourquoi quelqu’un a fait disparaître cette preuve ?



Episode 6 : Pacte avec le diable (2e partie)

Le sergent Camille Bordey est de retour à Sainte-Marie, suite à l’agression de sa mère, Catherine. Florence étant partie enquêter à Londres, c’est elle qui prend la relève avec l’inspecteur Parker. Ensemble, ils étudient les différents éléments rassemblés sur le meurtre de Pasha Verdinikov, tout en espérant que le témoignage de Catherine les lancera sur une nouvelle piste…

« Meurtres au paradis » revient ce soir sur France 2.

