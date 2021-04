« Clem » du 19 avril 2021 : les deux épisodes inédits de ce soir (résumés en avance, spoilers)

4.1 ( 9 )



« Clem » du 19 avril 2021 sur TF1. Vous aimez « Clem » ? Bonne nouvelle ! Début de la saison 11 ce soir dès 21h05 sur TF1 ou en replay et streaming gratuit sur MYTF1.



Dans cette nouvelle saison

Cette saison, Loup-Denis Elion rejoint le casting de « Clem » pour incarner Matthieu Colina, un avocat pour le moins déroutant. Sa rencontre avec Clem va faire des étincelles avant de laisser place à un jeu du chat et de la souris particulièrement truculent. Le comédien nous en dit plus…

« Clem » du 19 avril 2021 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode « Le château de cartes »



C’est la rentrée ! Clem débute au cabinet de Nathalie comme assistante juridique, mais un nouvel arrivant à Cheynouville pourrait bien pimenter ses plans. Adrian reprend, fébrile et heureux, ses fonctions de proviseur. Tous semblent repartis du bon pied, quand Val apprend une nouvelle qui va bouleverser son avenir et celui de ses proches…

Épisode « Chacun son chemin »

La tribu apprend qu’un heureux événement vient de changer la vie de Val et tout le monde accourt pour le soutenir à sa manière. Cette nouvelle résonne étrangement chez Marie-France… Se pourrait-il qu’elle soit enceinte ? Clem est persuadée que son fils est influencé par Clara dans ses décisions et prend les choses en mains, jusqu’à outrepasser son rôle.

Qui se cache derrière Maître Matthieu Colina ?

Nouveau au casting cette saison, Loup-Denis Elion nous parle de son personnage.

Il est réputé pour être un ténor du barreau. Spécialisé dans les divorces, cet avocat semble redoutable, à tel point qu’il est surnommé «le tueur» par ses confrères. C’est en fait un personnage plein de surprises qui essaie toujours de sortir un peu des lignes, que ce soit dans son travail ou dans sa vie personnelle. Il semble sans limites, ce qui lui pose parfois des problèmes. J’adore la liberté qui se dégage de ce personnage. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins, mais sa façon de faire est plutôt maligne. Il me fait un peu penser à Greg Germann, qui incarnait l’avocat Richard Fish dans la série Ally McBeal. Sans aller dans le burlesque, mon personnage est aussi déroutant que subtil, voire mystérieux. Au début, on ignore à quel jeu il joue, s’il a des choses à cacher ou s’il est seulement un peu farfelu. Pour autant, on découvre que ce personnage a une certaine profondeur. Si dans son métier il reste impassible, c’est surtout pour gagner affaire sur affaire. C’est un rôle que j’ai pris énormément de plaisir à interpréter car nous avons poussé les curseurs assez loin dans la comédie. J’espère que cela va surprendre les téléspectateurs et qu’il va rencontrer l’adhésion du public. (source TF1/PRO)

Début de la saison 11 de « Clem » ce soir dès 21h05 sur TF1 puis en replay et streaming vidéo sur MYTF1.

