« Secrets d’histoire » du 19 avril 2021 : ce soir les dernières années de la vie de Napoléon (inédit)

« Secrets d’histoire » du 19 avril 2021. Ce soir numéro inédit de « Secrets d’histoire » sur France 3 dès 21h05. Et ce soir Stéphane Bern lèvera le voile sur les dernières années de la vie de Napoléon.



« Napoléon, l’exilé de Sainte-Hélène » est le titre de ce numéro exceptionnel que France 3 diffusé dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon.

L’une des plus grandes figures de l’histoire de France est aussi un personnage controversé, à la fois despote et visionnaire, et sa légende déchaîne toujours autant les passions, deux cents ans après sa mort.

« Secrets d’histoire » du 19 avril 2021 : sommaire, reportages

Le 5 mai 1821, il y a tout juste deux cents ans, l’empereur Napoléon s’éteint à 52 ans sur une île anglaise perdue au beau milieu de l’océan Atlantique, Sainte-Hélène…



Au terme d’une incroyable destinée, l’homme qui a remporté tant de batailles et fondé un empire à l’échelle de l’Europe rend son dernier souffle dans la petite chambre d’une bicoque battue par les vent : Longwood…

Au lendemain de Waterloo, Napoléon espérait jouir d’une retraite tranquille en Amérique, ou dans un confortable manoir de la campagne londonienne. Sous la protection de ses meilleurs ennemis : les Anglais.

Malheureusement, la perfide Albion choisit plutôt de l’exiler à 8 500 kilomètres, en compagnie d’une poignée de fidèles.

Sur ce rocher sinistre, l’empereur déchu doit mener une lutte sans merci contre le gouverneur-geôlier, affronter les querelles de ses compagnons, la promiscuité, les rats, la nourriture anglaise, l’ennui et la misère sexuelle. Mais aussi la dépression, la maladie et la mort.

Dans cette ultime bataille, il achève de construire sa légende.

De l’île d’Aix à Sainte-Hélène en passant par Fontainebleau, les Invalides, Châteauroux ou la Malmaison, Stéphane Bern et Secrets d’Histoire nous emmènent à la découverte des stupéfiantes six dernières années de Napoléon.

Sans oublier son étonnante épopée post-mortem : le retour des cendres, et les zones d’ombre qui l’entourent…

Avec la participation de Jean Tulard (historien), Thierry Lentz (historien), Pierre Branda (historien), Patrice Gueniffey (historien), Philippe Séguy (journaliste), Charles-Eloi Vial (historien), Emilie Robbe (historienne), Léa Charliquart (historienne), Christophe Pincemaille (conservateur), Tim Clayton (historien), Andrew Roberts (historien)

🔵 𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗧 | Il y a tout juste 200 ans, le 5 mai 1821, l'Empereur #Napoleon finit par s'éteindre à 52 ans. 🙏 ➡️ Retrouvez @bernstephane ce lundi 19 avril à 21h05 sur @France3tv pour un épisode exceptionnel ! ✅ #2021AnneeNapoleon pic.twitter.com/6gCgViiynd — Secrets d'Histoire (@secretshistoire) April 14, 2021

Ce soir dans « Secrets d’histoire » sur France 3 – mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV, (re)découvrez l’ultime étape de la vie de #Napoleon : son exil à Sainte-Hélène !

