« Plan B » : nouvelle série avec Julie de Bona dès le 17 mai 2021 sur TF1

4.6 ( 11 )



Annonces





« Plan B » ça vous parle ? Normal on a déjà évoqué ici même cette nouvelle série portée par Julie de Bona. Et la bonne nouvelle c’est qu’elle débarque enfin sur TF1 à compter du lundi 17 mai 2021.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Plan B » : c’est quoi ?

C’est l’histoire de Florence, une quadra épanouie qui voit sa vie basculer le jour où sa fille de 16 ans se suicide. Lorsqu’elle trouve un moyen de revenir dans le passé, elle voit une occasion inespérée de tout arranger…

Résumé officiel

À Marseille, Florence, la petite quarantaine, a une vie bien remplie entre son ex-mari et ses deux enfants, son métier d’animatrice à la radio et son implication dans la cause des femmes. Mais son monde s’écroule lorsque Lou, sa fille de 16 ans, se suicide. Cette battante n’a pas su prendre la mesure du mal-être de sa fille. Lou est morte. Et Florence ne pourra rien y changer. À moins que… Quand Florence est mise en contact avec l’agence Plan B, une entreprise qui permet de voyager dans le temps, elle tient peut-être une seconde chance…



Annonces





Au casting

Julie de Bona, Bruno Debrandt, Kim Higelin, Axel Auriant, Andréa Ferréol, Tom Rivoire, Firmine Richard, Tom Leeb, Cécile Rebboah…

Le premier épisode

Animatrice radio à succès, citoyenne engagée auprès des femmes en difficulté, Florence Morin voit son monde s’écrouler quand Lou, sa fille adolescente, se suicide. Cette battante n’a pas su prendre la mesure du mal-être de son enfant. Dévastée, elle entend parler de Plan B, une agence de voyage qui permet de remonter le temps et de le changer.

« Plan B » débarque le lundi 17 mai 2021 dès 21h05 sur TF1 et MYTF1 pour le replay.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés