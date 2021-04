« Lincoln » : la nouvelle série policière de TF1 débarque mardi prochain (4 mai 2021)

4.6 ( 11 )



« Lincoln » débarque bientôt sur TF1 et plus précisément à compter du 4 mai 2021. Rendez-vous chaque mardi soir dès 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1, et ce à raison de deux épisodes par semaine…



Inspirée du film Bone Collector, cette série suit Lincoln Rhyme, ancien détective reconnu de la police new-yorkaise, mis sur la touche après avoir été grièvement blessé par un tueur en série. Lorsque ce dernier refait surface Lincoln revient sur le terrain et fait équipe avec la jeune détective Amelia Sachs.

« Lincoln » : présentation

Lorsque le plus célèbre criminologue des Etats-Unis tombe dans le piège macabre de son pire ennemi, un tueur en série connu sous le nom de «Bone Collector», les conséquences sont dramatiques… Devenu infirme, Lincoln Rhyme n’a pas pour autant perdu son talent. Si la traque sur le terrain est finie, celle au fond de son lit, aidée par une jeune flic surprenante, ne fait que commencer… Que vous réserve votre nouvelle série policière ? Eléments de réponse.

Au casting Russell Hornsby, Arielle Kebbel, Michael Imperioli



Vidéo : première bande-annonce

Vous avez peut-être déjà vu la bande-annonce de la série puisque TF1 la diffuse depuis quelques jours. Si vous l’avez loupée, la (re)voici

« Lincoln » débarque dès mardi prochain sur TF1.

