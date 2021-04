« S.W.A.T. » du 6 avril 2021 : ce soir sur TF1 l’épisode « Le royaume des bienheureux » (inédit)

4.8 ( 6 )



« S.W.A.T. » du 6 avril 2021. Suite de la 4ème saison inédite de votre série « S.W.A.T. » ce soir sur TF1 avec l’épisode inédit « Le royaume des bienheureux ». Rendez-vous sans faute dès 21h05 sur TF1 puis en replay et streaming gratuit sur MYTF1 durant 7 jours.



« S.W.A.T. » du 6 avril 2021 : votre épisode inédit de ce soir

Votre épisode inédit de la saison 4 « Le royaume des bienheureux » (Hopeless Sinner, titre original ndrl).

Résumé : Miller dirige le « Royaume », une communauté religieuse en apparence normale. Mais cet escroc profite de la crédulité des gens pour s’enrichir. Il possède aussi un foyer pour jeunes en difficulté, qu’il oblige à mendier dans la rue en échange d’un lit. Zoey est l’une de ces résidents et lorsque son petit ami, Dylan, tente de la persuader de partir, Chris s’interpose. Elle comprend vite la situation et intervient pour que le S.W.A.T. s’en mêle. Tout s’emballe lorsque Dylan est kidnappé sous ses yeux et que Zoey disparaît.



Cet inédit sera suivi dès 21h55 de 5 épisodes en rediffusion

– Omega One à 21h55

– Brûler les pistes à 22h50

– Rocco et son frère à 23h35

– Escorte à haut risque à 0h30

– La traque à 1h20

« S.W.A.T. » c’est ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.

