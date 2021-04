5 ( 4 )



« Greg Guillotin : le pire gendre » : ce soir à la télé sur C8. Après le succès du « Pire Stagiaire » Greg Guillotin revient sur C8 pour piège encore plus machiavélique. Ce soir il est le pire gendre ! Rendez-vous sur C8 dès 21h15 sur la chaîne et bien sûr en replay et streaming vidéo sur MYCANAL.



« Greg Guillotin : le pire gendre » : présentation

Dans la peau de son célèbre personnage Louis Vignac, Greg va piéger un couple de parents en se faisant passer pour leur nouveau gendre lors d’un repas de présentation. Plus arrogant et plus détestable que jamais, il va balayer d’un revers de main l’image qu’ils se faisaient du gendre idéal

Comment les parents vont-ils réagir à cette rencontre catastrophique ?

Le principe reste le même, tout le monde est complice de cette caméra cachée sauf les parents de la «future épouse» de Louis.



On vous propose un petit extrait vidéo. Et comme vous allez le voir les parents vont avoir beaucoup de mal à imaginer leur fille épouser cet homme un brin méprisant qui ne travaille pas et n’a pas l’intention de se « crever à la tâche »…

Les parents qui espèrent tomber sur le gendre idéal vont tomber sur un Louis Vignac encore plus arrogant et détestable que jamais 😂 "@GregGuillotin: Le Pire gendre", ce mardi 6 avril à 21h15 sur C8 ! pic.twitter.com/tQU6p7rgf6 — C8 (@C8TV) April 5, 2021

Greg Guillotin est vraiment le pire gendre que l’on puisse imaginer. Enfin y’a toujours pire en même temps. Pour en voir plus, rendez-vous ce soir dès 21h15 sur C8 juste après « Touche pas à mon poste ».

