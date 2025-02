Secrets d’histoire du 19 février : sommaire de l’inédit ce soir sur France 3

Publicité





Secrets d’histoire du 19 février 2025 – Stéphane Bern vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 3 pour un numéro inédit de « Secrets d’histoire ». Cet épisode est diffusé à quelques jours de la date anniversaire du drame de Mayerling qui s’est déroulé le 30 janvier 1889.





Secrets d’histoire du 19 février 2025, « Les amants tragiques de Mayerling »

Tout commence à Vienne, en Autriche, au cœur du majestueux palais de la Hofburg, résidence impériale des Habsbourg durant plus de six siècles. C’est ici que Stéphane Bern entame une enquête fascinante sur l’un des plus grands mystères de l’Histoire : le drame de Mayerling. Cette affaire tragique concerne la mort énigmatique de l’archiduc Rodolphe, unique fils de l’empereur François-Joseph Ier et de l’impératrice Élisabeth, plus connue sous le nom de Sissi.

Les protagonistes de ce drame semblent tout droit sortis d’un roman. Rodolphe, héritier tourmenté, se révèle trop fragile pour le poids de son destin. Prisonnier d’un mariage sans éclat avec la princesse Stéphanie de Belgique, il cherche refuge dans des passions éphémères, s’abandonnant à des liaisons tumultueuses et à des illusions d’un avenir impossible.



Secrets d’Histoire plonge au cœur de la dynastie des Habsbourg, révélant les dessous d’une famille régie par un protocole rigide, où les plaisirs ne s’expriment qu’à huis clos, loin des regards indiscrets.

Pour Sissi, la disparition de son fils ne fait qu’ajouter une douleur de plus à une existence déjà marquée par la solitude et les désillusions, réduisant encore un peu plus ses espoirs de liberté.

Quant à l’empereur François-Joseph, quel fut son véritable rôle dans cette tragédie ? Peut-on accorder du crédit aux rumeurs évoquant un crime d’État ? Serait-il possible qu’un père ait sacrifié son propre fils pour des raisons politiques ?

Stéphane Bern rouvre le dossier, explore toutes les pistes, y compris les plus sensibles, et tente de percer les mystères entourant ce scandale. Entre vérités occultées et hypothèses troublantes, le drame de Mayerling continue d’intriguer, résonnant comme un secret d’État que l’Histoire peine encore à dévoiler…