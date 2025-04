Secrets d’histoire du 9 avril : sommaire de l’inédit ce soir sur France 3

Publicité





Secrets d’histoire du 9 avril 2025 – Stéphane Bern vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 3 pour un numéro inédit de « Secrets d’histoire ». Cet épisode ouvre le dossier de ce qui est depuis 350 ans la plus grande affaire criminelle de notre Histoire, l’affaire des poisons !





Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 ou en replay sur France.TV et ce durant 7 jours.







Secrets d’histoire du 9 avril 2025, « La marquise de Brinvilliers et l’affaire des poisons »

Stéphane Bern vous invite à découvrir une enquête fascinante et palpitante, se déroulant à une époque où, malgré la splendeur du règne du Roi-Soleil, la France sombre dans une obscurité totale.

Imaginez la scène… à la fin du XVIIe siècle, la population, du plus humble au plus noble, fait appel aux sorciers pour obtenir des faveurs, éliminer des rivaux ou des conjoints gênants. Un climat de terreur s’installe, et la peur de l’empoisonnement envahit tout le pays.



Les choses prennent une tournure encore plus grave lorsque cette paranoïa atteint le cœur même du pouvoir et menace Louis XIV en personne. Car désormais, personne n’est à l’abri, qu’il soit noble ou roturier.

L’affaire dite des « poisons » met en lumière de nombreux personnages, dont Madame de Montespan, la maîtresse la plus aimée du roi. Est-il vrai qu’elle lui aurait fait ingérer, à son insu, des aphrodisiaques dangereux ? Est-elle responsable de la mort suspecte de rivales qui lui disputaient la faveur du roi ?

Louis XIV charge alors le lieutenant de police Nicolas de La Reynie de percer ce mystère, qui plonge toute la France dans la folie des poisons.

L’enquête permettra de découvrir une autre femme énigmatique et troublante, la marquise de Brinvilliers, une femme belle et séduisante, dont l’élégance dissimule un esprit sombre, nourri par un désir de vengeance.

Mais ce que les policiers découvriront, notamment grâce à leurs interrogatoires musclés et à ce que l’on appelle encore aujourd’hui « la plus grande chasse aux sorcières de l’Histoire », obligera Louis XIV à étouffer l’affaire qu’il souhaitait pourtant résoudre.

Plongez au cœur de l’affaire des poisons, où la vérité se révèle être plus dangereuse que le mensonge…