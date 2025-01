Secrets d’histoire du 29 janvier : sommaire de l’inédit ce soir sur France 3

Publicité





Secrets d’histoire du 29 janvier 2025 – Stéphane Bern vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 3 pour un numéro inédit de « Secrets d’histoire ». Dépeint dans les livres d’histoire comme un souverain glacial, complexe et machiavélique, Louis XI révèle une tout autre facette grâce à Stéphane Bern, qui vous convie à une aventure captivante au cœur de notre patrimoine.





Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 ou en replay sur France.TV et ce durant 7 jours.







Secrets d’histoire du 29 janvier 2025, « Louis XI, un règne de terreur ! »

Dans cet épisode inédit de « Secrets d’Histoire », plongez dans une épopée captivante à travers des décors majestueux : les châteaux d’Amboise, du Plessis-Bourré, la cité royale de Loches et le château de Langeais. Sans oublier l’imposante cathédrale Saint-Étienne de Bourges, où le jeune Louis XI fut baptisé, sous le regard de son père, le roi Charles VII, dont l’ombre pesante sera à l’origine des nombreuses névroses de l’enfant.

Entre ce père vieillissant, sauvé par le courage de Jeanne d’Arc, et cet adolescent impatient, à la fois héritier et menace, s’engage une lutte de pouvoir impitoyable, véritable jeu d’échecs familial.



Louis XI, souvent dépeint comme le roi le plus cruel de l’histoire de France, était-il réellement le monstre que décrivaient ses adversaires, notamment les puissants ducs de Bourgogne, et même ses propres sujets ? Ou bien l’Histoire a-t-elle porté un jugement trop sévère sur ce monarque, dont la dureté dissimulait une gouvernance visionnaire et éclairée ?

Surnommé le « roi prudent », Louis XI mène son règne avec une vigilance obsessionnelle et une paranoïa maladive, qui deviendront ses pires ennemies.

Côté cœur, ses relations avec les femmes révèlent un homme tiraillé entre devoir et désir. Chaque femme, dans sa vie, incarne à la fois une alliée stratégique et une énigme fascinante. Une facette plus intime d’un roi complexe à découvrir.