« The Resident » du 28 avril 2021 : vos deux épisodes inédits de ce soir

« The Resident » du 28 avril 2021. Ce soir, et comme chaque mercredi, TF1 vous propose de deux épisodes inédits de la suite de la saison 3 de « The Resident ». Au programme aujourd’hui, les épisodes « Un coeur pour deux » et « De l’amour dans l’air »



A suivre dès 21h05, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.



« The Resident » du 28 avril 2021 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode « Un coeur pour deux »

Nic est convoquée au nouveau pôle de neurochirurgie pour la journée d’inauguration. Elle a la surprise d’y rencontrer Annie, venue pour la petite fille qu’elle a accueillie chez elle. Celle-ci souffre d’une tumeur au cerveau et elle doit se faire opérer par Cain. Nic tente de repousser l’opération : le centre n’est visiblement pas encore prêt et l’intervention manque de tourner mal. Pendant ce temps, Bell demande à Conrad de réexaminer le cas des patients intoxiqués aux organophosphorés.



Épisode »De l’amour dans l’air »

Kim charge Conrad, en tant que chef des résidents, d’annoncer à tous les médecins d’obstétrique que Red Rock a décidé de fermer leur service. Nic ausculte une lycéenne qui s’est mystérieusement évanouie en cours de sport. Elle soupçonne rapidement sa belle-mère de lui faire ingérer, à son insu, des substances toxiques. Devon doit soigner une créatrice de mode autoritaire, idolâtrée par Mina, mais qui se révèle souffrir d’un trouble obsessionnel compulsif pour le moins étonnant. Irving demande Jessica en mariage devant tous leurs collègues, ce qui donne des idées à Nic…

Matt Czuchry et Emily VanCamp sont de retour ce soir sur TF1 pour la suite de la saison 3 de « The Resident » !

