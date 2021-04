Demain nous appartient du 28 avril : Solenne doute de son père (résumé + vidéo de l’épisode 914 en avance)

4.9 ( 7 )



Demain nous appartient du 28 avril 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 914 de DNA – Les choses ne s’arrangent pas entre Clémentine et Sacha ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, Clémentine doute toujours et va se décider à fouiller dans le téléphone de Sacha… Et pendant ce temps là, Solenne doute elle aussi de son père.



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 914

Alors que Sacha et Clémentine semblent réconciliés et apaisés, Sacha file sous la douche… Clémentine en profite pour fouiller dans le téléphone de Sacha ! Il revient et la surprend… Pendant ce temps là, Solenne se rend au Spoon pour discuter avec Tristan. Elle lui fait part de ses doutes concernant son père et les préparatifs de l’opération. Solenne lui demande s’il peut lui parler mais Tristan n’est pas très chaud…



Sofia rend visite à Quentin en prison et décide de reprendre en main sa vie sentimentale. Aurore lutte pour mener son enquête à bien avec très peu d’éléments.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 914 du 28 avril 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

