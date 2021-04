« The Voice » du 24 avril 2021 : déjà la fin des K.O. !

4.4 ( 9 )



« The Voice » du 24 avril 2021. C’est déjà la fin des K.O. de cette saison 10 de « The Voice ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 et replay et streaming vidéo sur MYTF1 avec l’ami Nikos Aliagas.



« The Voice » du 24 avril 2021 : ce soir les équipes de Florent Pagny et Vianney

La semaine dernière cette épreuve a eu lieu pour deux équipes : celle d’Amel Bent et de Marc Lavoine.

Ce soir, et en tout logique, vont s’affronter les talents de Florent Pagny et de Vianney



Beaucoup de grands moments et de frissons demain soir dans #TheVoice pour les KO de @florentpagny et @VianneyMusique ! A ne pas manquer tellement ça chante ! Et gros suspense avec les coachs et @nikosaliagas pic.twitter.com/HBpXrPAnUa — MatthieuGrelier (@MatthieuGrelier) April 23, 2021

Les K.O. : comment ça marche ?

Sur les huit talents que compte chaque équipe, seuls quatre talents seront qualifiés pour les Cross-Battles.

Dans cette étape cruciale, les coachs seront sous pression comme jamais et vont devoir prendre les bonnes décisions pour avancer dans la compétition en composant la meilleure équipe pour arriver aux Cross-Battles.

Les règles sont simples : tous les talents d’une même équipe vont se succéder et performer sur la scène de «THE VOICE» les uns après les autres sur une chanson de leur choix ! Le coach devra alors prendre une décision immédiate : soit il buzze et qualifie le talent pour les Cross-Battles, soit il n’est pas convaincu par la prestation et décide que l’aventure s’arrête pour son talent.

Première et dernière soirée des K.0. de cette saison 10 de « The Voice », ce soir dès 21h05 sur TF1.

