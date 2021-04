Un si grand soleil : un grave accident, Alex déprime, ce qui vous attend lundi 26 avril (épisode n°631 en avance)

2.3 ( 3 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°631 qui sera diffusé le lundi 26 avril, un grave accident va se produire…



En effet, Claire, Myriam et Sabine passent la soirée ensemble et tout semble aller pour le mieux, mais ça va mal se finir…

Les trois femmes passent une bonne soirée, elles boivent un peu trop et rient beaucoup. Mais non loin de là, une femme semble avoir un problème… Elle ressort d’un immeuble visiblement terrifiée et en larmes avant de prendre sa voiture ! Quand Claire dépose Sabine chez elle, celle-ci traverse sur un passage piéton quand l’inconnue lui fonce dessus. Elle donne un coup de volant au dernier moment et s’encastre dans une voiture en stationnement !



Claire appelle les pompiers, qui viennent et emmènent l’inconnue aux urgences, avec Sabine qui est légèrement blessée…

De leur côté, Elise et Sofia sont déçus. Le lieu choisi pour leur mariage leur est finalement passé sous le nez ! Elise doit donc se résigner à accepter que ça se passe à la paillotte. Sofia ne peut s’empêcher de jeter un oeil à l’organisation tandis que de son côté, Elise demande à Bilal d’être son témoin.

Au commissariat, Manu sent qu’Alex est déprimé… Becker lui rappelle qu’il va bientôt être convoqué par l’IGPN mais Alex ne semble pas inquiet. Il confie à Manu qu’il déprime que sa relation avec Julien soit terminée. Manu lui conseille alors de se battre pour la récupérer. Alex l’appelle et lui laisse un message. Il se déplace encore jusqu’à sa sortie du travail mais elle est accompagnée… Alex ne s’en doute pas mais son ami lui conseille de lui donner une seconde chance.

Rendez-vous lundi 26 avril à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

