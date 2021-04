« Top Chef » du 1er avril 2021 : épreuves, recettes et retour des éliminés ce soir….

5 ( 4 )

« Top Chef » du 1er avril 2021. Exceptionnellement diffusé un jeudi soir, « Top Chef » vous donne rendez-vous ce soir pour le 8ème épisode de la nouvelle saison



« Top Chef » du 1er avril 2021 : épreuves, recettes et invités de ce soir

Voici ce qui attend les 7 candidats encore en compétition… Ce soir, la pression sera au rendez-vous puisque les candidats n’auront que deux épreuves pour se qualifier. Lors du deuxième défi, deux candidats précédemment éliminés tenteront de réintégrer le concours et un candidat sera directement éliminé !

L’épreuve de Christophe Pelé : faire d’un plat de street food une assiette gastronomique

Christophe Pelé est un jeune chef plein de talent et d’audace. Après avoir tenu un bistrot pour lequel il avait déjà deux étoiles, il est aujourd’hui à la tête d’un restaurant doublement étoilé dans un grand hôtel parisien. Véritable électron libre de la cuisine, le chef a réussi le tour de force de s’affranchir dans sa cuisine de toutes les règles préétablies et d’aller piocher partout, à travers le monde, des idées qui l’inspirent. C’est grâce à cette liberté de création incomparable qu’il est un des rares chefs étoilés à servir des plats de « street food » à sa table gastronomique : hot dog, bao, tempura de langoustine… Des plats gourmands qu’il arrive pourtant à amener dans cet univers raffiné de la cuisine de palace ! C’est sur ce thème que le chef Pelé va challenger les candidats : ils vont devoir reprendre les codes de la « street food » pour réaliser un plat gastronomique ; à eux de s’affranchir des règles, de détourner les codes de cette cuisine de rue pour l’amener à la table d’un palace !



L’épreuve de René et Maxime Meilleur : le dessert de lait

René et Maxime Meilleur, père et fils à la tête d’un restaurant triplement étoilés, sont les premiers et les seuls chefs au monde à réaliser aujourd’hui un dessert 100% lait. Avec ce dessert ils ont voulu rendre hommage aux neiges de leur Savoie natale : le lait, aliment de base et nourricier, est très présent dans leurs alpages et après plusieurs mois de recherche, les Meilleur ont réussi à créer, à partir de 3 laits (chèvre, brebis et vache) un dessert en 5 textures : biscuit, tuile givrée, mousse, meringue lactée et confiture de lait. Ce dessert, encensé par les plus grands critiques culinaires et qui n’a pas changé depuis 10 ans, est aujourd’hui une référence et c’est l’un de leurs plats signature. C’est sur ce thème qu’ils ont décidé de challenger les candidats qui vont devoir faire de cet élément naturel liquide que tout le monde connait, un dessert inoubliable en plusieurs textures.

Mais attention, ce soir un événement va venir bousculer le concours : deux candidats précédemment éliminés cette saison vont pouvoir tenter leur chance de réintégrer Top Chef ! Pour tous les candidats, l’enjeu sera énorme car cette épreuve est éliminatoire : cette semaine, pas de dernière chance, c’est sur ce défi lancé par René et Maxime Meilleur qu’un candidat quittera les cuisines du concours.

Pour revenir dans la compétition, Pierre est prêt à prendre tous les risques 💪

📺 #TopChef, le retour des éliminés, ce jeudi à 21.05 pic.twitter.com/SanhFhjqXi — M6 (@M6) March 31, 2021

Alors quels candidats vont essayer de revenir dans la compétition ? Qui sera éliminé définitivement ?

