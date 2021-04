5 ( 5 )



« Gloria » du 1er avril 2021 : c’est déjà l’heure du final ce soir pour la série évènement de TF1 portée par Cécile Bois, Barbara Schulz, JoeyStarr, Nicole Calfan, Mathieu Madenian, Bernard Le Coq, Anne Consigny et Lucie Lucas.



« Gloria » suit le quotidien d’une mère de famille dont l’existence vole en éclats suite à la disparition soudaine de son mari. Cécile Bois («Tu vivras ma fille») interprète cette femme qui s’évertue à connaître la vérité envers et contre tous.

« Gloria » du 1er avril 2021 : vos deux épisodes inédits de ce soir

Épisode 5 : Dévastée par le placement de ses enfants en foyer, Gloria n’a plus rien à perdre. Elle tente de faire parler la dermatologue et complice de David, Louise Verdier, qui affirme savoir où il se trouve. Mais un drame survient peu après leur confrontation. Marianne, qui filait Gloria, va en profiter pour accumuler les preuves contre elle et faire chuter la femme qu’elle déteste. Pire encore, Gloria va faire une découverte qui pourrait bien lui apporter une réponse définitive sur la disparition de son mari.

Épisode 6 : Gloria découvre la bouleversante lettre testamentaire de David et le dossier qu’il a constitué contre les Brak. Elle est au bord du gouffre, abandonnée de toutes parts. Heureusement, après son poignant témoignage au procès, la justice lui redonne la garde de ses enfants. Mais il manque Alice, qui a été kidnappée par une personne encore plus influente que les Brak. Gloria va alors vite comprendre à qui elle a affaire, mais à quel prix va-t-elle pouvoir récupérer sa fille ?



Vers un nouveau carton d’audience ?

Nouveau carton d’audience la semaine dernière avec 5.86 millions de téléspectateurs et 28.5% de part de marché en moyenne pour les deux épisodes proposés.

Carton plein sur les cibles dites commerciales avec notamment 26% de part de marché auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences @TF1 #Gloria solide leader hier soir avec 6.3M de tvsp pour l'épisode 3. ✅ 26% de pda FRDA-50a

✅ 24% de pda 15-24a

(moyenne des 2 épisodes) RDV jeudi prochain pour le final @TF1 et en replay @MYTF1 pic.twitter.com/jdgACrKMwt — TF1 Pro (@TF1Pro) March 26, 2021

Quelle audience pour ce final ?

