« Top Chef » du 28 avril 2021 : qui sera éliminé ce soir ? (épreuves et recettes de l’épisode 12)

« Top Chef » du 28 avril 2021. Nouvel épisode de la saison de Top Chef ce mercredi soir sur M6. Et il s’agit déjà de la 12ème semaine du plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels pour les 5 candidats encore en compétition avec au programme le retour d’une épreuve culte !



Rendez-vous dès 21h05 sur M6 et en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.



« Top Chef » du 28 avril 2021 : au programme ce soir

L’épreuve d’Alexandre Mazzia : la multiple cuisson

Seul et unique chef auréolé de 3 étoiles en 2021 en France, le Marseillais Alexandre Mazzia propose une cuisine innovante et saluée par la critique notamment grâce à sa recherche très poussée sur les cuissons. Dans ses plats, le chef ose soumettre un même produit à plusieurs cuissons, chacune apportant à ce produit une texture mais aussi une saveur. Il propose par exemple à la carte de son restaurant une langoustine qu’il soumet à pas moins de 5 cuissons différentes ! Cette juxtaposition de cuisson sur un même produit est devenue sa marque de fabrique et c’est pour lui le secret pour offrir à un produit des saveurs et des textures inégalables. Et c’est justement sur ce principe qui lui tient à cœur que le chef va mettre les candidats à l’épreuve : chacun d’entre eux va devoir cuire une protéine de plusieurs façons différentes pour que chaque cuisson apporte une texture et une saveur particulière. Mais attention, c’est une véritable prouesse qui va demander beaucoup de précision aux candidats qui vont devoir éviter la sur-cuisson !

L’épreuve de Paul Pairet : révolutionner la dégustation

Paul Pairet fait partie des chefs les plus créatifs du monde. Auréolé du titre de Meilleur restaurant du monde, ce chef 3 étoiles a créé un établissement dans lequel, plus qu’un repas d’exception, il cherche à faire partager à ses clients une véritable expérience culinaire. Au cours de son menu qui comporte plus de 20 plats, chacun ayant sa propre mise en scène, le chef s’amuse à proposer des façons de déguster totalement innovantes avec un seul but : offrir à ses convives une véritable expérience sensorielle, au service des goûts et des textures. Il travaille par exemple en ce moment sur un plat qui se dégusterait grâce à un stéthoscope : une recette à base de sucre pétillant afin que ses clients puissent vivre l’expérience d’écouter ce qui se passe dans leur bouche ! C’est sur ce thème de proposer une expérience culinaire inédite que les candidats vont devoir proposer leur version d’un plat aussi original que gastronomique et qui bouscule les codes de la dégustation ! Mais attention, leur créativité devra évidemment être au service des goûts ! Et pour cette épreuve de haute volée, les candidats ne seront pas coachés par les membres du jury mais par 4 grands chefs triplement étoilés : Pierre Gagnaire, Glenn Viel, Pascal Barbot et Arnaud Donkele. Tous sont déjà venus cette saison et ils ont choisi de prendre sous leurs ailes l’un des candidats pour lui permettre d’accéder au quart de finale du concours.



La dernière chance : les agrumes

Les candidats qui ne se seront pas qualifiés au terme des deux épreuves se retrouveront sur la sellette ! Chaque chef de brigade sera alors confronté à un choix difficile : décider, parmi les candidats de sa brigade sur la sellette, qui ira en dernière chance.

« Je n’ai aucun plaisir à cuisiner du bœuf »

Pour Sarah, cuisiner de la viande de bœuf est un vrai défi 😓🥩#TopChef, la compétition continue, mercredi à 21.05 pic.twitter.com/kwOGEwHnAl — M6 (@M6) April 26, 2021

Ce soir encore un nouvel éliminé ! Alors sera le prochain chef à perdre l’un des siens ?

