« L’école de la vie » du 28 avril 2021. Après un beau succès d’audience la semaine dernière, suite de la série-évènement de France 2 « L’école de la vie ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première puis replay sur France.TV.



« L’école de la vie » du 28 avril 2021 : les deux épisodes de ce soir

Episode 3 : Juliette

Si Vincent s’est enfin connecté avec sa fille, une colère grandit en lui contre l’hôpital… et si son drame personnel avait pu être évité ? Son désarroi trouve écho à celui de son élève Juliette qui a perdu sa mère un an plus tôt. Traumatisée, Juliette est tombée dans une addiction qu’elle parvient à cacher à tout le monde… du moins jusqu’à l’apparition des premiers signes.

Episode 4 : Mehdi

Vincent est sous pression avec la réception de ses beaux-parents encore très fragiles et qui ont du mal à trouver leur place auprès de leur petite fille Louise. Vincent doit gérer aussi la situation de son élève Mehdi qui présente des traces de coups sur le visage. S’il pratique la boxe, ses justifications incohérentes sur ses blessures éveillent les soupçons sur une situation personnelle complexe.



Nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière les deux premiers épisodes ont fait mieux que fonctionner suscitant la curiosité de 3.30 millions de Français, soit 13.8% des téléspectateurs. France 2 avait décroché un très belle seconde place derrière M6 et son concours culinaire TOP CHEF.

