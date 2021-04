« Voyez comme on danse » et « Les enfants de Windermere » : deux films inédits ce soir à la télé sur France 2 et France 3

4.5 ( 16 )



Annonces





« Voyez comme on danse » et « Les enfants de Windermere », voilà les deux films inédits qui vous seront proposés ce soir à la télé. Le premier sera diffusé sur France 2, le second sur France 3. Dans un cas comme dans l’autre, rendez-vous dès 21hO5 sur les chaînes ou en streaming sur France.TV.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Voyez comme on danse » sur France 2

Et on commence par le film proposé par France 2 « Voyez comme on danse » de Michel Blanc avec Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling, Jacques Dutronc.

L’histoire : Voyez comme ils dansent…

Julien sent comme une présence hostile derrière lui en permanence.

Alex, son fils apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a oublié de le prévenir qu’il allait être père.



Annonces





La mère d’Eva, Véro, dans une sale passe depuis sa naissance pense qu’elle va être obligée d’arracher le sac des vieilles pour nourrir le futur enfant.

Elizabeth, dont le mari Bertrand s’est volatilisé, voit sa maison dévastée par une perquisition.

Lucie exaspérée par les délires paranos de Julien, son mari, est au bord du burn out conjugal.

Serena, la maîtresse de Julien sent qu’il lui ment. Julien ne sent pas que Serena lui ment aussi.

Loïc, fils ainé de Véro, seul élément stable de la bande ne l’est pas tant que ça.

Sans oublier un absent toujours très présent…

« Les enfants de Windermere » sur France 3

Dans un tout autre genre, « Les enfants de Windermere » de Michaël Samuels avec Thomas Kretschmann, Romola Garai, Iain Glen, Tim McInnerny, Marcel Sabat, … ou l’histoire Lvraie de 300 enfants rescapés de la Shoah qui vont devoir réapprendre à vivre. Un film particulièrement émouvant…

L’histoire : A la fin de la Seconde Guerre mondiale, 300 enfants, survivants des camps de concentration nazis, sont accueillis dans le domaine de Calgarth, une région isolée au nord-ouest de l’Angleterre. Ils n’ont plus de famille, ne possèdent que les vêtements usagés qu’ils portent et ne parlent pas anglais. Ils sont entourés d’une équipe de conseillers et de volontaires menée par Oscar Friedmann, juif allemand. Au fil des mois, les pensionnaires nouent des liens entre eux et avec le personnel qui les changeront à jamais. Ensemble ils vont réapprendre à vivre et se préparer à un avenir meilleur.

Notez que ce film sera diffusé dans le cadre d’une soirée spéciale dédiée à la mémoire collective avec dès 22h35 la diffusion du film « Le procès Eichmann ».

Soirée ciné ce soir sur France Télévisions avec « Voyez comme on danse » sur France 2 et « Les enfants de Windermere » sur France 3. Vers quelle chaîne se portera votre choix ?

Sur les chaînes d’en face

>>> TF1 rediffusera le film « Ant-Man », déjà diffusé en 2018

>>> M6 proposera son magazine « Zone Interdite » consacré aux pompiers de Paris.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 16 Aucune note

Liens sponsorisés