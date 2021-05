Benoit Paire en couple avec Julie Bertin, star de télé-réalité

4.8 ( 6 )



Quatre ans après sa rupture avec la chanteuse Shy’m, Benoit Paire est en couple avec une star de télé-réalité. En effet, la belle Julie Bertin a officialisé leur relation lundi sur son compte du réseau social Instagram.



La jeune femme de 28 ans, qui a participé aux émissions de télé-réalité « 10 Couples Parfaits » et « La Villa des Coeurs Brisés », est en couple avec le joueur de tennis, âgé de 31 ans, depuis 6 mois.



« Je me lève tennis, je mange tennis, je dors tennis. En vrai, je commence de plus en plus à apprécier » a déclaré Julie Bertin en story sur Instagram avant de donner plus de détails sur leur couple.

Concernant leur rencontre, c’est sur les réseaux sociaux que Benoit Paire et Julie Bertin ont d’abord fait connaissance : « Bienvenue en 2021, la magie des réseaux sociaux. Puis on s’est vus lors de mon shooting de robe de mariée à Avignon et paf, ça a fait des Chocapic »



La jeune femme a également confié ce qui lui plait le plus chez le tennisman : « Franchement, sa folie ! Entre personnes bizarres on se comprend. Sa simplicité, son attention, son côté protecteur et puis je vais m’arrêter là »

Notons que Julie est actuellement chaque soir sur TFX dans « La villa des coeurs brisés » saison 6.

