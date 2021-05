Audiences TV prime lundi 3 mai 2021 : « Meurtres au paradis » large leader, « Mariés au premier regard » puissant sur cibles

4.8 ( 9 )



Annonces





Audiences TV prime lundi 3 mai 2021. Hier soir France 2 proposait un nouvel épisode inédit de sa série « Meurtres au paradis ». La partie 2 de l’épisode “Pacte avec le diable” a pu compter sur 4.68 millions de fidèles et 19.8% de part de marché sur l’ensemble du public.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Audiences TV prime lundi 3 mai 2021 : le reste du top 5

Légère hausse pour le final de « Clem » sur TF1. Pas de quoi pavoiser pour autant avec seulement 3.23 millions de téléspectateurs et 15.8% de part d’audience globale.

Encore un beau succès d’audience pour l’émission de dating de M6 « Mariés au premier regard ». L’épisode du jour, synonyme de choix pour certains de nos jeunes mariés, a tenu en haleine 3.03 millions de romantiques soit 14.1% de l’ensemble du public. Et toujours d’excellentes performances sur cibles, notamment auprès du public jeune et féminin avec notamment 25.7% de pda sur la cible prioritaire des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

Soirée plus difficile pour les autres chaînes. France 3 et son magazine « Secrets d’histoire » n’ont guère fédéré. En mode rediffusion le numéro consacré à Voltaire s’est contenté de 1.91 million de passionnés d’histoire, soit 8.4 % des téléspectateurs âgés de 4 ans et plus.

Beau succès pour W9 avec son film en rediffusion « Red ». Porté par Bruce WILLIS et Morgan FREEMAN, il a pu compter sur 1.65 million d’amateurs du genre soit 7.3% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de lundi devant leur petit écran.

Autre chaîne au dessus du million, France 5. Avec la rediffusion du film de Steven Spielberg « Cheval de guerre », la chaîne a conquis 1.12 million de téléspectateurs (5% de pda).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés