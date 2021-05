Demain nous appartient du 17 mai : la police lance un appel à témoins (résumé + vidéo de l’épisode 927 en avance)

5 ( 6 )



Annonces





Demain nous appartient du 17 mai 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 927 de DNA – L’enquête sur la disparition de Clémentine démarre ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, la police lance un appel à témoins afin de la retrouver !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Clémentine disparait, un retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 10 au 14 mai)



Annonces



Annonces



Annonces





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 927

De nouveaux éléments inquiétants parviennent à la police de Sète, qui lance un appel à témoin. Martin et Karim expliquent la situation au procureur, Xavier se demande si Clémentine n’a pas mis en scène son départ pour se venger de Sacha… Mais Georges débarque, il leur annonce avoir du nouveau au sujet de la disparition de Clémentine Doucet !



Annonces





Pendant ce temps là, Ben et Solenne découvrent l’appel à témoins. Solenne s’inquiète tandis que Ben pense qu’elle est partie pour embêter son père. Ben dédramatise et réussit à un peu rassurer Solenne… Mais Sacha reste silencieux et ne semble pas partager cet optimisme.

Les interrogatoires font ressortir les inquiétudes des habitants qui ont du mal à dévoiler leurs secrets. Et Martin fait une offre à Georges qu’il ne peut refuser tandis que Maud veut intégrer une banda.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 927 du 17 mai 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés