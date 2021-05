Miss Univers : Amandine Petit échoue, Miss Mexique couronnée (VIDEO)

5 ( 5 )



Annonces





Non, Miss France n’a pas été élue Miss Univers cette nuit lors de la cérémonie d’élection qui se déroulait en Floride. Amandine Petit, qui s’imaginait déjà un destin similaire à celui d’Iris Mittenaere en 2016, a été éliminée après avoir fait partie du top 20.



Annonces



Annonces

C’est Miss Mexique, Andrea Meza, qui a été couronnée Miss Univers 2020 (et non pas 2021 comme on peut le lire un peu partout).



Annonces



Annonces



Annonces





Agée de 26 ans, Andrea Meza est devenue la troisième femme mexicaine à être couronnée Miss Univers. Elle avait auparavant été couronnée Miss Mexique Universal 2020 et Miss Mexique 2017. Elle s’était classée première dauphine de Miss Miss 2017.

Notons qu’il s’agissait de l’élection de Miss Univers 2020 car la cérémonie avait été reportée de l’automne 2020 à mai 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.



Annonces





De son côté, Amandine Petit, alias Miss France 2020, termine dans le top 21. Epaulée par Sylvie Tellier qui était à ses côtés sur place, elle n’a pas été retenue dans le top 10.

VIDEO Miss Mexique couronnée Miss Univers 2020

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés