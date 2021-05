Demain nous appartient spoilers : Clémentine disparait, un retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 10 au 14 mai)

4.4 ( 7 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 10 au 14 mai 2021 – Alors que le week-end commence, vous êtes accro à « Demain nous appartient » et impatient de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien ? Si tel est le cas, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va être explosive à Sète !



En effet, Clémentine a disparu et ses proches sont inquiets. Flore se confie à Alex, elle craint que Sacha n’ait été violent… Et la fille de Clémentine, Garance est de retour à Sète ! Elle reçoit une étrange photo de sa mère, qui serait à Rome.

Et Sacha est de plus en plus violent, il a des excès de colère et menace même de frapper Ben ! Alors quand il apprend qui est le fameux mec avec qui Solenne communique, il lui interdit de le revoir !…



De son côté, Aurore est en plein dilemme : doit-elle dénoncer Roxane et Sara ? Roxane pense prendre la fuite mais elle refuse finalement d’entrainer Sara dans une vie de cavale…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 10 au 14 mai 2021

Lundi 10 mai (épisode 922) : Suite aux événements de la semaine passée, la famille Girard doit surmonter une épreuve difficile. Flore estime qu’elle a le droit de prendre les choses en main et Sacha la surprend contre toute attente. Aurore se retrouve face à un dilemme. Aurélien a eu une mauvaise note en anglais.

Mardi 11 mai (épisode 923) : La tension est palpable entre les habitants de Sète qui voient leurs certitudes ébranlées lorsqu’une ancienne habitante de la ville refait surface, déterminée. Pendant ce temps au Spoon, Solenne prend confiance en elle. Manon surprend une conversation entre Aurore et William. Aurélien et Bart sont impatients de connaître leur nouvelle note.

Mercredi 12 mai (épisode 924) : Tandis que personne ne comprend la décision de Clémentine, un trio surprenant se forme à Sète pour mener une enquête clandestine. Sacha, qui n’est pas au mieux de sa forme, en profite pour renouer avec sa fille. Aurore a pris sa décision. Bart prend rendez-vous avec la professeure d’anglais d’Aurélien.

Jeudi 13 mai (épisode 925) : Le ton monte entre Solenne, Ben et leur père quand ce dernier pousse des accès de colère incompréhensibles. Karim apporte un nouvel élément à Anna qui pourrait faire basculer ses recherches. Hadrien a trouvé un nouvel emploi. Camille propose à ses sœurs de faire un challenge TikTok.

Vendredi 14 mai (épisode 926) : La relation de Solenne prend un nouveau tournant lorsque Sacha entre dans une colère démesurée. De leur côté, Anna et son binôme font tout pour recevoir de l’aide et comprendre le choix de Clémentine. Sofia refuse d’être infantilisée et prend les choses en main. Chloé apprend que sa vidéo TikTok a fuité.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce de la semaine du 10 au 14 mai

Et on vous propose de découvrir tout ça en images avec un aperçu vidéo de ce qui vous attend.

