Demain nous appartient du 18 mai : Juliette prête à débarquer à Sète (résumé + vidéo de l’épisode 928 en avance)

Demain nous appartient du 18 mai 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 928 de DNA – Alors qu’elle a vu l’appel à témoins pour retrouver Clémentine, ce soir Juliette est prête à débarquer à Sète dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, elle compte aller témoigner au commissariat.



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 928

Sacha appelle Juliette et apprend qu’elle veut se rendre au commissariat de Sète. Elle a rencontré Clémentine le jour de sa disparition et souhaite témoigner à la police. Effrayé par cette perspective, Sacha l’en dissuade, jouant sur la corde sensible. Il tombe ensuite nez à nez avec Martin et ses équipes. Martin lui annonce qu’ils viennent perquisitionner son domicile !



Au même moment, les proches de Sacha prennent connaissance de ses agissements lorsque la police de Sète explore de nouvelles pistes. Et Victoire et Karim ont un plan pour convaincre Georges d’accepter une proposition de poste. Quant à Maud, elle stresse pour son audition.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 928 du 18 mai 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

