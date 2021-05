Plus belle la vie : ce soir, un incendie au Mistral (résumé + vidéo épisode 4282 PBLV du 18 mai 2021)

5 ( 6 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4282 du mardi 18 mai 2021 – Un incendie va se déclencher ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Abdel va déclencher volontairement un incendie dans la ferme de Christophe Rousseau afin qu’il touche l’assurance…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Emilie s’infiltre dans la secte, Patrick réagit, Sacha terrifié (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4282

Revel obtient le contact du faussaire qui a falsifié les documents accablant Elsa. Son nom est Ryan Gandier ; Karim et Revel vont lui rendre une petite visite. Les deux complices s’avèrent être très complémentaires chez Ryan et arrivent à lui mettre la pression pour qu’il parle. Le faussaire explique comment Simonin l’a contacté pour maquiller des transferts bancaires au nom d’Elsa Bailly qui étaient à la base au nom de Simonin. Ryan a gardé les originaux dans son ordinateur et s’il balance Simonin devant la juge, Revel lui accordera l’impunité…



Patrick et Olivier terminent leur footing et Patrick se sent beaucoup mieux grâce à son nouvel ami. Il lui propose même de venir diner ce soir. Babeth se réjouit d’accueillir chez elle, la personne qui aide Patrick à sortir de la dépression. Pendant le diner, Olivier se présente comme un invité modèle, mais Emilie n’y croit pas…

Estelle n’est pas sûre de la couleur qu’elle va choisir pour peindre ses murs. Pour choisir, elle pose du vernis de toutes les couleurs sur les ongles de Mirta…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4282 du 18 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

