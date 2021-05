EXCLU Plus belle la vie : Roland de retour et mourant, Léa remet ça avec Jean-Paul (infos PBLV)

4.5 ( 55 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 18 juin Fan du feuilleton quotidien « Plus belle la vie » et impatient de savoir ce qui vous attend ? Alors c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que Roland va faire son grand retour au Mistral !

En effet, pour son retour, Roland vient déjeuner au Marci. Barbara est ravie de le retrouver mais pass Thomas, qui ne veut toujours pas lui pardonner… Mais suite à un mensonge de Gabriel, Thomas va croire que Roland est gravement malade et mourant ! Du coup, Thomas fait un pas vers son père. Roland demande alors à Gabriel de continuer de mentir car ça semble les réconcilier.



Mais Mirta surprend une partie de la conversation et elle va aller vite répandre la rumeur… Tout le Mistral croit donc que Roland va mourir !

De son côté, Ariane enquête sur le meurtre d’une certaine Sabine. Et elle remonte jusqu’à Cissé. Il a été en couple avec Sabine dans le passé et Ariane soupçonne le commissaire… Ce dernier jure qu’il est innocent mais Ariane remonte jusqu’à Xavier Revel…

Emma doit encore une fois faire face au retour de sa mère. Alice veut récupérer la garde de Camille ! Emma peut compter sur le soutien de Céline, qui va tout faire pour qu’Emma puisse garder sa soeur.

Quant à Léa, elle ne sait plus du tout où elle en est avec Jean-Paul. Elle ressent beaucoup de désir pour lui et ils couchent plusieurs fois ensemble… Mais elle le jette plusieurs fois et affirme à Emilie qu’il n’y a rien entre eux !

Et de retour de voyage en amoureux avec Patrick, Babeth a elle aussi des nausées et est irritable…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 31 mai sur France 3

Evelyne, qui travaille dans un organisme de lutte contre les dérives sectaires, explique à Babeth et Emilie toutes les étapes d’emprise que Patrick va progressivement traverser. Ce dernier est appelé au commissariat pour l’identification de Thibault Clément. Il reste complétement traumatisé par son agresseur. Emilie a bien compris qu’Olivier est le seul lien avec Patrick et qu’il ne faut pas le rompre. Elle a donc un plan pour se rapprocher du gourou…

Fanny propose un second rendez-vous à Vidal. Elle s’emballe auprès de Barbara à propos de ce date et Vidal entend toute leur conversation. Il s’aperçoit que Fanny a des projets sérieux avec lui. Au resto, il fait tout pour saboter son rendez-vous mais Fanny lui trouve toujours des excuses…

Rochat fait visiter la coloc à un potentiel locataire, et tombe sur Josiane qui poursuit César. Il est catégorique, il faut trouver une solution pour reloger Bahya et Josiane…

