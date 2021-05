Demain nous appartient spoilers : Sacha soupçonné du meurtre de Clémentine, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 24 au 28 mai)

4 ( 9 )



Annonces





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 24 au 28 mai 2021 – C’est le début du week-end et si vous êtes fan du feuilleton quotidien « Demain nous appartient », vous avez sûrement hâte de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine. Si tel est le cas, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Annonces



Annonces

Et on peut déjà vous dire que la semaine va être compliquée pour Sacha, désormais soupçonné du meurtre de Clémentine !



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, après la révélation de sa double vie au grand jour, Sacha est le suspect numéro 1 dans l’enquête sur la disparition de Clémentine. Au sein de ses deux familles, on se demande s’il a pu aller jusqu’à tuer Clémentine pour la faire taire…

De son côté, Georges propose à Roxane un poste à la PTS. Celle-ci accepte mais Aurore n’arrive pas à encaisser qu’elle puisse entrer dans la police.



Annonces





Quant à Louise, elle est suivie par un homme… Mais de qui s’agit-il ?

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 24 au 28 mai 2021

Lundi 24 mai (épisode 932) : Les révélations de la semaine passée rebattent les cartes. Sacha doit tenir tête à Martin, déterminé, tandis que Solenne et Ben remettent en question leur relation avec leur père. Georges propose un poste à Roxane. Maud va répéter chez Chloé avec la banda.

Mardi 25 mai (épisode 933) : La police manque d’éléments et les recherches avancent peu, ce qui exacerbe les tensions au sein du commissariat. Sacha, sous pression, doit renouer des liens avec sa famille. Aurore n’accepte pas la décision de Roxane. Mona rejoint la banda de Maud.

Mercredi 26 mai (épisode 934) : Les Girard tentent de comprendre le comportement de Sacha et des rencontres inattendues viennent bousculer leurs certitudes. Mais tout le monde n’est pas dupe et certains tentent toujours de dévoiler la vérité. Louise se fait draguer par un client lourd. William et Samuel surveillent Sofia et Hadrien.

Jeudi 27 mai (épisode 935) : Les Girard tentent de mettre en place une nouvelle organisation pour satisfaire tout le monde mais les rapports tendus rendent les choses difficiles. Chacun devra y mettre du sien pour réussir à tourner la page. Le plan de Sofia et Hadrien fonctionne. Jules passe le concours d’entrée d’une école réputée.

Vendredi 28 mai (épisode 936) : Sacha se remet encore des événements de la veille et décide de participer aux recherches à sa manière. Si les habitants de Sète sont réceptifs, le doute plane encore. La famille Girard tente de partir pour un nouveau départ. Charlie doit faire face au départ de Jules. Louise calme le client insistant.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce de la semaine du 24 au 28 mai

Et on vous propose de découvrir tout ça en images avec un aperçu vidéo de ce qui vous attend.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés