« L’Affaire Florence Nightingale » : histoire et interprètes du téléfilm inédit de France 3 ce soir

« La reine du crime » présente « L’Affaire Florence Nightingale » : ce soir sur France 3. Pendant que TF1 et France 2 nous proposent des films en rediffusion – « Radin » sur TF1 et « Django Unchained » sur France 2 – France 3 déroge à la règle de sa série du dimanche soir en nous proposant un téléfilm inédit.



Mêlant fiction et faits réels, ce téléfilm inédit et très « british » vous plonge, entre les deux guerres, dans l’univers feutré et si singulier d’Agatha Christie. Mieux, la célèbre romancière devient elle-même le personnage principal de ce polar écrit « à la manière de »…

« L’Affaire Florence Nightingale » : l’histoire

En 1926, Agatha Christie est en panne d’écriture et en instance de divorce. Au bord du désespoir, elle croise la route de Mabel, une infirmière qui cherche à élucider le meurtre de son amie, battue à mort dans un train six ans plus tôt. Agatha décide d’aider la jeune femme et invente un scénario sophistiqué pour réunir les suspects dans une grande demeure de campagne. Se faisant passer pour la notaire, elle fait croire aux invités qu’ils vont toucher un héritage et en profite pour les interroger chacun à leur tour. Mais, dès le premier jour, la mise en scène tourne mal quand l’un des hôtes est brutalement assassiné. L’arrivée de l’inspecteur Dicks va perturber les plans de la jeune romancière…

Le casting

Ruth BRADLEY (Agatha CHRISTIE), Pippa HAYWOOD (Mabel ROGERS), Dean ANDREWS (Wade MILLER), Bebe CAVE (Daphne MILLER), Blake HARRISON (Travis PICKFORD), Tim McINNERNY (Randolph), Luke PIERRE (Zaki HANNACHI), Joshua SILVER (Franklin ROSE), Samantha SPIRO (Pamela ROSE), Ralph INESON (Inspecteur DICKS), Michael McELHATTON (Sir Arthur CONNAN-DOYLE)…



« La reine du crime » présente « L’Affaire Florence Nightingale »… ce soir dès 21h05 sur France 3 mais aussi replay sur france.TV

