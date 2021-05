« Edmond » : l’histoire du film de France 2 ce soir (dimanche 16 mai 2021)

4.6 ( 13 )



« Edmond » d' Alexis Michalik est au programme de votre soirée télé du dimanche 16 mai 2021.



« Edmond » : l’histoire

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».

Casting

Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner,Tom Leeb, Lucie Boujenah.

Le saviez-vous ?

– Ce film n’est autre que l’adaptation de la pièce de théâtre éponyme créée en 2016 au théâtre du Palais Royal.



– Au départ Alexis Michalik avait avant tout prévu de faire un film. Faute de réalisateur intéressé, il s’était alors tourné vers le théâtre.

– Box-office : succès d’estime pour ce film de grande qualité qui a enregistré 712 847 entrées dans les salles obscures.

Bande-annonce

Et comme toujours depuis 2009, on termine avec la bande-annonce officielle de votre film

« Edmond » c’est ce soir sur France 2 dès 21h05.

