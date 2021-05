4.9 ( 7 )



Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 16 mai 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Connaîtra t-on un jour les derniers secrets de Michel Fourniret ? Après son décès, le seul espoir de vérité repose sur l’ex femme du tueur en série.

Dans « 7 à 8 »

🔵 Pensées suicidaires, anorexie, crises d’angoisse… Avec le confinement, le nombre d’enfants hospitalisés en psychiatrie a bondi de 80%. Document au coeur d’une clinique qui leur vient en aide.

🔵 Ils ont tout quitté pour aller vivre au Costa-Rica… Une vie au soleil dans ce paradis vert mais loin d’être toujours facile.



🔵 Le Portrait de la Semaine » d’Audrey Crespo-Mara sera concacré cette semaine à Sylvie Vartan. La première compagne de Johnny Hallyday se dévoile. Elle nous parle de sa fille Darina, de cette « âme slave » qu’elles partagent mais aussi de ses 60 ans ininterrompus sur scène.

Pudique de nature, #SylvieVartan se dévoile. Elle nous parle de sa fille Darina. De cette « âme slave » qu’elles partagent. Et de ses 60 ans ininterrompus sur scène. 📺 Elle est ce soir "Le Portrait de la Semaine" d’Audrey Crespo-Mara dès 18h20 sur @TF1. #SeptAHuit pic.twitter.com/xQ1OKzdRv5 — Sept à Huit (@7a8) May 16, 2021

D’autres reportages au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 16 mai 2021…

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1

