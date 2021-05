« Fast and Furious 8 » : un cheval mort sur le tournage du film proposé par TF1 ce soir (dimanche 16 mai 2021)

4.8 ( 16 )



« Fast and Furious 8 » c’est l’évènement télévisuel de votre soirée télé de ce dimanche soir. En ce 16 mai 2021, retrouvez Vin Diesel (Dominic Toretto), Jason Statham (Deckard Shaw) et Dwayne Johnson (Hobbs) dans le film évènement de F.Gary Gray.



Il est diffusé pour la première fois en clair. Rendez-vous sans faute dès 21h05 sur TF1 ou en live et streaming vidéo sur MYTF1 et sa fonction direct.

« Fast and Furious 8 » : l’histoire

Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont rangés et que le reste de l’équipe a été disculpé, la bande de globetrotteurs retrouve un semblant de vie normale. Mais quand une mystérieuse femme (l’oscarisée Charlize Theron) entraîne Dom dans le monde de la criminalité, ce dernier ne pourra éviter de trahir ses proches qui vont faire face à des épreuves qu’ils n’avaient jamais rencontrées jusqu’alors.

Des rivages de Cuba au rues de New-York en passant par les plaines gelées de la mer arctique de Barrents, notre équipe va sillonner le globe pour tenter d’empêcher une anarchiste de déchaîner un chaos mondial et de ramener à la maison l’homme qui a fait d’eux une famille.



Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky et Kurt Russell se joignent à nouveau à Vin Diesel pour FAST & FURIOUS 8.

En plus de Charlize Theron, la saga accueille des petits nouveaux comme Scott Eastwood et l’oscarisée Helen Mirren. Le film est réalisé par F. Gary Gray et produit par Neal H. Moritz, Micheal Fottrell et Vin Diesel.

Un cheval est mort sur le tournage du film

Le saviez-vous ? Un cheval est mort sur le tournage du film. Ce petit cheval baptisé Jupiter n’était pas en train de participer au tournage mais de paitre dans un champ…. Sauf que ce jour-là son destin s’est brisé à cause d’un élément du décor qui s’est envolé suite à de très violentes rafales de vent. Grièvement blessé – ses jambes auraient été brisées sous l’impact du choc – l’animal a malheureusement dû être euthanasié sur place.

Bande-annonce officielle

Voici la bande-annonce officielle de votre film…

« Fast and Furious 8 » et ses 1.24 milliard de dollars de recettes mondiales débarque ce soir sur TF1. Et on imagine qu’il va s’imposer dans difficulté en tête des audiences….

