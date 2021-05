« For Life » du 4 mai 2021 : ce soir les 3 premiers épisodes sur TF1 (2ème partie de soirée)

4.8 ( 5 )



« For Life » du 4 mai 2021. Un vent de nouveauté sur les mardis soirs de TF1. Alors qu’en première partie de soirée les téléspectateurs feront connaissance avec « Lincoln : A la poursuite du Bone Collector », une autre série inédite sera proposée en seconde partie de soirée. Dès 22h50, découvrez « For Life ».



« For Life » : À propos

Cette série a été créée par Hank Steinberg et coproduite par 50 Cent en personne !

Dans les rôles principaux : Nicholas Pinnock, Indira Varma, Joy Bryant, Mary Stuart Masterson, Dorian Missick…

L’histoire



Accusé à tort de meurtre et envoyé en prison à vie, Aaron Wallace décide d’étudier depuis sa cellule et devient avocat pour plaider la cause de ses codétenus et, surtout, prouver son innocence. Avec l’aide de Safiya Masry, la directrice progressiste de la prison, il explore les failles des systèmes pénal et juridique…

« For Life » du 4 mai 2021 : ce soir les 3 premiers épisodes

Seul contre tous

Accusé à tort de trafic de drogue et envoyé en prison à perpétuité dans l’Etat de New York, Aaron Wallace est devenu avocat depuis sa cellule. Il use de ses nouvelles compétences pour aider ses codétenus, mais aussi prouver son innocence. Sa quête de liberté est motivée par son désir de retrouver sa femme et sa fille et de récupérer la vie dont il a été injustement privé. Accusé à tort, Aaron va se heurter aux limites du système judiciaire pénal et à l’équipe du procureur Maskins, qui l’a envoyé derrière les barreaux.

Promesses

Safya insiste auprès d’Aaron pour qu’il accepte de représenter Joey, un membre du gang des nazis qui est en isolement pour avoir agressé un gardien. Aaron accepte, mais en échange, il obtient le droit de poursuivre la police de New York au tribunal, afin d’obtenir son dossier. Henry Roswell, venu rendre visite à Aaron, tente de le dissuader et finit par accepter de l’aider.

Renouer les liens

Aaron Wallace accepte de défendre les intérêts d’un codétenu, Hassan Nawaz, dont l’affaire de cambriolage dans le Queens a été bâclée. Il voudrait faire témoigner son frère à la barre. Ce dernier est policier et membre actif d’une association de défense des droits des afro-américains victimes d’injustices et il pourrait avoir accès au dossier d’Aaron pour y déceler des incohérences.

Découvrez ce soir dès 22h50 sur TF1 et bien sûr en replay sur MYTF1 durant 7 jours

