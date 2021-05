« L’Histoire secrète de la Résistance » : ce soir sur France 2 (mardi 4 mai 2021)

4.9 ( 7 )



« L’Histoire secrète de la Résistance » est une fiction-documentaire événement qui raconte la naissance puis l’unification de la résistance a travers les portraits de 4 hommes et d’une femme. Ils viennent de tous les milieux, leurs opinions politiques divergent mais tous partagent une même volonté de se battre pour libérer la France.



« L’Histoire secrète de la Résistance » : présentation

En plongeant dans leurs biographies, en s’appuyant sur l’expertise d’historiens, ce documentaire qui articule images d’archives et scènes de fiction reconstitue minutieusement les parcours personnels et intimes de ces résistants. Il raconte leurs faits d’armes mais aussi leurs doutes et leurs rivalités.

Les résistants sont incarnés par des acteurs et les textes sont issus de leurs mémoires.

Jean Moulin, figure phare de la résistance française, qu’il a organisée et unifiée au sein du Conseil national de la résistance.

Henry Frenay, dans un premier temps pétainiste et très critique vis à vis de de Gaulle, va fonder l’un des mouvements les plus importants de la zone libre.

Berty Albrecht, crée un service social pour aider les prisonniers. Elle est arrêtée 3 fois. La dernière, par Klaus Barbie.

Gilbert Renault, se rêvait producteur de cinéma, il va devenir agent secret. Ses informations vont changer le cours de la guerre.

George Beaufils, membre du Parti communiste, est convaincu que ce sont des actions violentes et les attentats contre l’occupant qui sont les plus efficaces. Quelque qu’en soit le prix

Un récit au présent de 4 années de combats (1940/1944).



L'histoire secrète de la Résistance. Des archives, des comédiens, des infos : la nouvelle production @brainworkstv

"Une splendide reconstitution richement documentée" (TVmag)

"Un captivant polar" (Télérama)

Présenté par @JulianBugier, raconté par @GaelFaye, mardi 4 mai @France2tv pic.twitter.com/CEihTTO0r4 — CelluleDeCrise / HistoireSecrète (@CelluleDC) May 3, 2021

Une immersion dans leur quotidien de clandestins qui permet de prendre la mesure de ce que signifiait alors : “entrer en résistance”.

« L’Histoire secrète de la Résistance » un film documentaire de 115 minutes réalisé par Caroline Benarrosh, produit par Brainworks, présenté par Julian Bugier et raconté par Gaël Faye.

À découvrir ce soir dès 21h05 sur France 2 et en replay sur France.TV

