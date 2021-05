« HPI » du 6 mai 2021 : nouveau carton d’audience pour les deux épisodes de ce soir sur TF1 ?

5 ( 4 )



« HPI » du 6 mai 2021. Après son énorme carton d’audience de la semaine dernière –meilleure audience de l’année 2021 devant « Les Enfoirés » – votre série « HPI » est de retour ce soir sur TF1 pour deux épisodes inédits.



Pour mémoire « HPI » suit les aventures de Morgane, une mère célibataire et femme de ménage à priori comme les autres. Sauf que son QI est tellement supérieur à la moyenne que la police s’y intéresse de très près. Et c’est comme ça qu’elle est amenée à collaborer avec la brigade criminelle !

Au casting : Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Marie Denarnaud ou bien encore Bruno Sanches…

« HPI » du 6 mai 2021 : vos deux épisodes inédits de ce soir

Épisode Colin-maillard

L’enlèvement de Juliette et Laura, deux petites filles de 8 et 5 ans, concentre les efforts de l’équipe. Leur père, Franck Sorin, semble être le suspect idéal. Homme isolé et apparemment instable, il était de plus en guerre ouverte avec le grand-père maternel des deux petites, Arnaud Grandgeon, riche propriétaire d’une grande chaîne d’hôtels de luxe. Mais Morgane en doute. Son intuition va être confirmée lorsque les enquêteurs découvrent le corps de Franck, enterré dans son jardin ! Mais alors, qui a pu enlever les deux petites ? Morgane va tout faire pour aider Florence, la mère des deux petites, à retrouver ses enfants. Dans cette course contre la montre, Morgane devra garder la tête sur les épaules alors même qu’elle vient d’apprendre que sa mère à elle, Agnès, a peut-être un rapport avec la disparition de Romain.



Épisode Phyllobates terribilis

Alors que l’enquête sur la disparition de Romain est au point mort, Fanny Marini, une vétérinaire spécialisée dans les animaux exotiques, est retrouvée sans vie dans son cabinet. Une mort tout à fait naturelle pour la police… Mais un meurtre prémédité pour Morgane, qui prouve que la victime a été empoisonnée. Femme sans histoire et adorée de tous ses amis, les suspects ne sont, au premier abord, pas légion. Mais entre un ex-petit copain fraîchement sorti de prison et une affaire de trafic d’animaux exotiques, la gentille vétérinaire cachait bien son jeu.

Enorme carton d’audience pour son lancement

Mercredi dernier les deux premiers épisodes ont réuni en moyenne 9.34 millions de téléspectateurs soit 40% de l’ensemble du public et 43% auprès des FRDA-50 (femmes de moins de 50 ans responsables des achats, ndrl).

#Audiences @TF1

🍾CARTON PLEIN pour la série #HPI Avec un score phénoménal de :

📌9.8 M de tvsp. (record depuis 2006 avec RIS police scientifique)

📌9.3 M sur les 2 ep. (record depuis le lancement de CLEM en 2010) Avec une PdA de :

🔴 43 % sur les FRDA-50

Rdv jeudi prochain 🔥 pic.twitter.com/CZYmtY1Li1 — TF1 Pro (@TF1Pro) April 30, 2021

Un succès d’audience hors-norme donc.. Mais va t-il se confirmer en deuxième semaine ? « HPI » c’est ce soir sur TF1 et en replay sur MYTF1 durant 7 jours.

