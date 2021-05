« Cendrillon » va enchanter votre soirée : ce soir sur M6 (jeudi 6 mai 2021)

5 ( 5 )



« Cendrillon » des studios Disney est en mode rediffusion ce soir sur M6. Pour la petite info, il s’agit du film sorti en 2015 et non du célèbre film d’animation connu de tous.



Inspiré par le célébrissime conte de fées “Cendrillon”, ce long métrage des studios Disney donne vie en prises de vues réelles aux images intemporelles du grand classique d’animation créé par ces mêmes studios en 1950. Les personnages incarnés prennent toute leur dimension dans un spectacle époustouflant qui réjouira une nouvelle génération de spectateurs.

« Cendrillon » : l’histoire

Le père d’Ella, un marchand, s’est remarié après la mort tragique de la mère de la jeune fille. Par amour, Ella accueille à bras ouverts sa nouvelle belle-mère et ses filles, Anastasie et Javotte. Mais lorsque le père d’Ella meurt à son tour, la jeune fille se retrouve à la merci de sa nouvelle famille, jalouse et cruelle. Pourtant, malgré la cruauté dont elle est victime, Ella est déterminée à respecter la promesse faite à sa mère avant de mourir : elle sera courageuse et bonne. Un jour, elle rencontre un beau jeune homme dans la forêt. Ella a le sentiment d’avoir trouvé l’âme sœur mais le plan machiavélique de sa belle-mère va mettre ses espoirs à rudes épreuves…

Un casting d’exception

Ce film offre un casting haut de gamme avec Lily James (“Downton Abbey”), Cate Blanchett, Helena Bonham Carter (“Big Fish”,“Alice aux pays des merveilles”, Richard Madden (“Game of Thrones”), Derek Jacobi (“Le discours d’un roi”)



LE SAVIEZ-VOUS ?

LES ORIGINES D’UN CLASSIQUE INTEMPOREL

La plupart des gens ont découvert ce conte de fées à la sortie du dessin animé, mais les origines de son héroïne opprimée remontent au Ier siècle et au conte égyptien “Rhodopis” de l’historien grec Strabo. En 1697, le conteur français Charles Perrault a publié sa version de l’histoire, baptisée “Cendrillon ou la petite pantoufle de verre”, dans laquelle apparaissent le personnage de la Fée Marraine, la citrouille transformée en carrosse et le soulier de verre. Les frères Grimm se sont à leur tour appropriés l’histoire dans une version plus sombre, qu’ils ont intitulée “Aschenputtel” et qui a été publiée en Allemagne en 1812. C’est cependant la version de Charles Perrault dont le dessin animé réalisé par Disney est le plus proche

CENDRILLON INSPIRE LE MONDE DE LA MODE

La robe de bal de Cendrillon est faite avec près de 250 mètres de tissu et plus de 10 000 cristaux Swarovski, elle comporte plusieurs jupons et il a fallu près de 5 kilomètres de coutures pour l’assembler. 9 exemplaires de cette robe ont été utilisés pendant le tournage. Swarovski a également conçu les pantoufles de verre utilisées dans le film sous la direction de la créatrice des costumes Sandy Powell.

« Cendrillon » est à voir ou à revoir ce soir dès 21h05 sur M6 ou en streaming via la fonction direct de 6PLAY

