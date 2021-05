Ici tout commence du 18 mai : Mehdi refuse de quitter l’institut (résumé + vidéo épisode 142)

5 ( 6 )



Ici tout commence du 18 mai, résumé et vidéo de l’épisode 142 – Mehdi est face à sa mère ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Lina est venue ramener son fils à la maison mais Mehdi lui tient tête, il refuse de quitter l’institut.



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 142

Les retrouvailles entre Mehdi et sa mère, Lina, sont émouvantes. Sa famille se languit de le retrouver mais Mehdi annonce qu’il préfère rester à l’Institut. Une nouvelle difficile à encaisser pour Lina, d’autant plus qu’il est encouragé par Hortense. Le moral de Mehdi est au plus bas, mais Hortense a une idée pour lui redonner goût à la vie…

De son côté, Kelly décide de faire les choses à sa manière malgré l’avis de Laetitia tandis que Salomé fait des découvertes sur son passé. Au Double A, un client difficile pousse Lisandro à bout.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 142 du 18 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

