Ici tout commence : Laetitia avoue être la soeur de Salomé, ce qui vous attend jeudi 13 mai (épisode 139 en avance)

Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 139 qui sera diffusé le jeudi 13 mai, Laetitia va finir par avouer son lien de parenté avec Salomé !



En effet, si dans un premier temps Laetitia et Kelly continuent de nier avoir un lien avec les messages reçus par Salomé, celle-ci décide d’aller parler au proviseur.



Antoine décide alors de convoquer Laetitia et Kelly dans son bureau pour avoir des explications. Laetitia remet toute la faute sur Kelly, expliquant qu’elle est en adoration devant Salomé et que c’est elle qui lui a écrit tous les messages ! Kelly pleure, Antoine leur annonce qu’avec ce harcèlement, il n’a pas d’autre choix que de les licencier !

Plus tard, Kelly confie à Salomé que Laetitia, qui n’est en réalité pas sa soeur mais sa mère, ne fait que mentir tout le temps et qu’elle n’en peut plus. Elle retrouve ensuite Laetitia qui fait ses bagages. Kelly lui reproche de fuir au lieu de dire la vérité…



Laetitia se décide donc enfin à aller parler à Salomé : elle affirme l’avoir cherchée pendant des années car elle est sa soeur ! Salomé ne la croit plus, elle la pousse et lui demande de partir !…

De son côté, Mehdi est mal. Il a une forte fièvre mais refuse la recommandation de Constance de se faire hospitaliser. Antoine appelle son oncologue, Mehdi accepte que Constance lui fasse une prise de sang à l’institut. Mais le médecin ne peut pas lui donner les résultats par téléphone, il lui demande de venir le voir le lendemain…

Quant à Jérémy, il annonce à ses parents qu’il compte reprendre ses études et devenir chef ! Clotilde et Guillaume sont ravis et Teyssier accepte de le réintégrer. Rose organise une photo pour promouvoir l’institut, elle demande à Jérémy de participer et il se retrouve avec Ludivine…

Rendez-vous jeudi 13 mai à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

