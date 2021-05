Ici tout commence : Salomé confronte Kelly, Mehdi inquiet, ce qui vous attend mercredi 12 mai (épisode 138 en avance)

5 ( 1 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 138 qui sera diffusé le mercredi 12 mai, Salomé va confronter Kelly.



En effet, après que Maxime ait présenté ses excuses à Constance, il confie à Salomé qu’à un moment il a soupçonné Kelly et Laetitia…



Et alors que Maxime pense qu’il y a peu de chance que Laetitia soit la mère de Salomé, celle-ci trouve des indices chez Laetitia ! En effet, en cuisinant avec Kelly, elle retrouve sa brosse et un test adn ! Kelly prétexte que Salomé a du faire tomber sa brosse chez elle et que le test adn était pour les recherches généalogiques de Laetitia… Salomé n’est pas convaincue.

Kelly parle de l’incident à Laetitia. Celle-ci demande à sa fille de faire disparaitre toutes les preuves… Kelly met tout dans un sac et s’apprête à le jeter quand Maxime et Salomé la surprennent. Ils découvrent dans le sac le cahier d’où viennent tous les mots que Salomé a reçu de sa mère !



Pendant ce temps là, Mehdi et Hortense profitent sans se soucier des conséquences. Les hématomes de Mehdi se résorbent mais son oncologue est inquiet. Il n’arrive pas à le joindre alors que Mehdi et Hortense profitent d’une journée à la plage… Le médecin a appelé Antoine, qui interpelle Mehdi. Mais il ne veut rien entendre, il préfère profiter que de penser à sa maladie !

Quant à la cheffe Listrac, elle peine à faire comprendre aux élèves l’intérêt de cuisiner vegan.

Rendez-vous mercredi 12 mai à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

