Jessica Thivenin hospitalisée d’urgence, elle brise le silence sur Instagram

Après plusieurs jours d’absence sur les réseaux sociaux qui ont fait beaucoup parlé, Jessica Thivenin a brisé le silence aujourd’hui sur son compte Instagram. La jeune femme, enceinte de son deuxième enfant avec Thibault Garcia, a expliqué avoir perdu les eaux il y a deux jours et avoir été hospitalisée d’urgence.



Jessica n’est qu’à 20SA et son bébé n’est pas encore viable, elle est donc placée sous surveillance à l’hôpital, en France puisque le couple y était en vacances depuis quelques semaines.



La jeune femme a expliqué, dans plusieurs story sur Instagram, avoir beaucoup pleuré ces derniers jours. Mais aujourd’hui, Jessica affirme être positive et prête à « se battre » pour son bébé. Et la situation est d’autant plus compliquée qu’avec le Covid, Jessica ne peut pas recevoir de visite de son fils, Maylone, 1 an et demi.

Rappelons que lors de la baby shower organisée récemment, Jessica et Thibault ont annoncé avec joie que ce deuxième bébé est une petite fille. On leur souhaite bien sûr le meilleur pour la suite.



