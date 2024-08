Liam Di Benedetto confirme la mort de son fils Jude

Publicité





La rumeur circulait depuis hier sur les réseaux sociaux et malheureusement l’influenceuse Liam Di Benedetto a confirmé la terrible nouvelle ce vendredi après-midi sur Instagram. Elle a annoncé officiellement la mort de l’un de ses jumeaux nés en juin dernier.





« C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre fils tant aimé Jude. Je n’ai pas les mots car il n’y a pas de mots pour vous décrire dans la tristesse dans laquelle nous sommes » a écrit Liam Di Benedetto, que avez pu voir dans « Les Marseillais », « Les Anges », « Mamans et célèbres » ou encore « Les Cinquante ».







Publicité





Liam Di Benedetto annonce officiellement la mort du petit Jude

« Personnes est réellement maître de sont destin, la vie nous balade à sont gré… Nous sommes dans une tristesse immense perdre un enfant c’est inimaginable. Il faudra que l’on passe par plusieurs étapes ensuite le deuil et la force de poursuive car nous avons aussi Léroy Sharly et Joy qui ont besoin de nous » a écrit l’influenceuse au nom de sa famille.

« Nous avons perdu notre petit ange il est si pur si beau c est très dur d accepter l inacceptable on ce demande pourquoi lui pourquoi nous. On vous demandera simplement une chose c est de nous laisser faire notre deuil en paix. Merci pour vos messages reçu par milliers mais là nous avons juste besoin de nous »



Publicité





Liam Di Benedetto avait mis au monde les jumeaux Jude et Léroy le 21 juin. Elle a précisé que le petit Jude est décédé de la mort subite du nourrisson.

Un passé déjà douloureux

Rappelons que l’influenceuse a déjà du surmonter le handicap de sa fille aînée Joy, née en 2018. La petite fille est malvoyante, un kyste de 3 centimètres a été découvert dans son cerveau lorsqu’elle avait 3 mois. Et elle élève seule ses enfants depuis que son mari, Christophe Dicranian, a été condamné à 12 ans de prison pour trafic de drogue en novembre 2022.