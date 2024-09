Maëva Ghennam en danger de mort ? Son domicile visé par des coups de feu !

Publicité





Dans la nuit de dimanche à lundi, le domicile marseillais de l’influenceuse Maëva Ghennam a été pris pour cible par deux individus. Ceux-ci ont tiré à plusieurs reprises en direction de la maison, où Maëva se trouvait avec sa mère, avant de tenter de provoquer un incendie à l’aide d’engins incendiaires.











L’incident s’est déroulé dans le 11e arrondissement de Marseille. Une enquête pour « violence avec arme et destruction par moyen incendiaire » a été ouverte, selon les informations rapportées par Le Figaro.

Heureusement, ni Maëva Ghennam ni sa mère n’ont été blessées. Les secours, arrivés rapidement sur place, ont réussi à maîtriser les flammes avant que l’incendie ne prenne de l’ampleur.

Cependant, selon les informations du blogueur Aqababe, sous le choc, Maëva aurait quitté le territoire en urgence, affirmant être en danger de mort.



« Maeva dit savoir d’où ça vient on lui reproche de continuer a entretenir une relation avec son ex, ce qui est faux elle n’a plus de contact depuis un incident de parloir. Par la suite Maeva a re fait sa vie avec un autre. Des tirs chez elle en rapport avec une histoire amoureuse, une vie dangereuse. Elle doit stopper tout ça je pense que c’est mieux. » affirmé Aqababe sur X.