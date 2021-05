« Le prénom » avec Patrick Bruel : 5 choses à savoir sur le film diffusé par M6 ce soir

4.7 ( 12 )



« Le prénom » avec Patrick Bruel et Valérie Benguigui est au programme de votre soirée télé de ce jeudi 20 mai 2021. Une comédie vue et revue signée d’Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte et qui est rediffusée ce soir sur M6 ou en streaming sur 6PLAY via sa fonction direct.



« Le prénom » : histoire, résumé

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale… Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos…

5 choses à savoir sur votre film

🎞️ Les deux réalisateurs, Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte, sont à l’origine de la pièce du même nom. Mise en scène par Bernard Murat, elle a été représentée pour la première fois en 2010 au théâtre Edouard VII avec la même brochette d’acteurs. Seul Jean-Michel Dupuis a été remplacé par Charles Berling pour le rôle de Pierre. Grâce aux prolongations, les deux auteurs ont pu profiter d’un «laboratoire d’essai extraordinaire» pour peaufiner le scénario en s’inspirant des représentations les plus réussies.

🎞️ Reprenant la règle théâtrale des trois unités (de temps, de lieu et d’action), le film nous invite à un huis clos situé dans un appartement parisien. Le décor du lieu a été confié à Marie Cheminal, la chef décoratrice attitrée de Cédric Klapisch. C’est d’ailleurs en découvrant l’appartement du personnage de Romain Duris dans le film Paris que les réalisateurs ont décidé de lui proposer ce projet.



🎞️ Un film doublement récompensé en 2013

– Valérie Benguigui a reçu pour ce film le César de la meilleure actrice dans un second rôle.

– Guillaume de Tonquédec a reçu le César du meilleur acteur dans un second rôle.

Les deux comédiens avaient déjà été nommés aux Molières pour la pièce deux ans auparavant.

🎞️ Avec plus de 3,3 millions d’entrées et un budget de 11 millions d’euros, il s’agit du troisième film le plus rentable de l’année 2012 derrière Les Kaïra de Franck Gastambide et Adieu Berthe ou l’enterrement de mémé de Bruno Podalydès.

🎞️ Patrick Bruel a toujours imaginé le « Le Prénom » au cinéma. « Quand j’ai lu la pièce la première fois chez moi, j’ai su qu’elle avait sa place au cinéma » a t-il déclaré en 2012 lors d’une conférence de presse donnée lors de la sortie du film.

"Je n'ai pas de leçon à avoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Apollin et Myrtille". 😂

Vous êtes invités à un repas de famille aussi bienveillant que chaotique.

📺 #LePrenom, à 21.05 pic.twitter.com/adHK7Xxh58 — M6 (@M6) May 20, 2021

« Le prénom » est à voir ou à revoir ce soir sur dès 21h05 sur M6 et 6PLAY. Un film que l’on ne peut que vous conseiller alors soyez nombreux au rendez-vous !

