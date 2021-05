5 ( 5 )



Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 2 mai 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



🔵 Dans « 7 à 8 life », ces anciens citadins ont tout quitté pour ouvrir de petits commerces dans des campagnes isolées. Un pari fou qui permet à nouveau de faire battre le coeur des petits bourgs.

🔵 Et dans « 7 à 8 », enquête sur Nordahl Lelandais, le suspect n°1 dans l’affaire Maëlys. Il comparaît dès demain, lundi 3 mai 2021, pour le meurtre d’Arthur Noyer. L’homme aurait-pu commettre d’autres crimes ?

🔵 Et les confidences sans filtres de Michel Sardou. Sa brouille avec Johnny, son goût pour la polémique et ses amours tumultueuses. Le chanteur et comédien français fait l’objet cette semaine du portrait d’Audrey Crespo-Mara.



🔵 « Avec Johnny, on se réconciliera là-haut…» Son regard sur l’époque, sa dispute avec Johnny, sa femme « sa seule certitude » : #MichelSardou, nouveau Commandeur de la Légion d’honneur, est le « Portrait de la Semaine » d’@audrey_crespo.

📺 Ce soir, dès 18h20 sur @TF1. pic.twitter.com/ioLpxZT2Zi — Sept à Huit (@7a8) May 2, 2021

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 2 mai 2021…

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1

