Audiences TV prime samedi 1er mai 2021 : « Cassandre » leader, « The Voice » puissant sur cibles

5 ( 6 )



Annonces





Audiences TV prime samedi 1er mai 2021. Hier soir duel au somment entre la nouvelle épreuve inédite de « The Voice » sur TF1 et le retour de la série à succès de France 3 « Cassandre ». Et la victoire revient à France 3.



Annonces



Annonces

Le retour de « Cassandre », avec l’épisode inédit « Temps mort », a été salué par 5.17 millions de fidèles soit 20.8 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de samedi devant leur petit écran.



Annonces



Annonces



Annonces





Audiences TV prime samedi 1er mai 2021 : le reste du top 5

TF1 misait sur une épreuve 100% inédite de « The Voice », les Cross-Battles. Emotions, surprises et rebondissements au programme. Une soirée qui a tenu en haleine 4.89 millions de personnes pour 22.2 % de part d’audience sur l’ensemble du public.



Annonces





Sans surprise grosses performances sur cibles avec notamment 30% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#thevoice

Solide et leader en hausse sur les cibles principales :

– 4,9 Millions de tlps (+400K)

– 30% sur la FRDA-50A (+2 points)

– 22% de pda 4+

Rdv samedi prochain pour la demi-finale en direct sur @TF1 @nikosaliagas pic.twitter.com/mGLdMc6Jfb — ITV Studios France (@itvstudiosfr) May 2, 2021

France 2 complète le podium avec la seconde soirée du tournoi des Maestros de « N’oubliez pas les paroles ». Hier soir 2.68 millions de fans ont répondu à l’appel soit 11.6% des téléspectateurs. Notez que les deux équipes en lice jouaient au profit la Ligue contre le cancer.

M6 est assez loin derrière avec un épisode inédit de « Hawaii 5-0 ». 1,96 million de téléspectateurs seulement pour le seul épisode inédit – cross over avec Magnum – soit 7.7% de part d’audience globale.

Nouveau succès pour France 5 et son magazine « Échappées belles ». Hier soir Ismaël Khelifa nous emmenait à la découverte des îles de la Méditerranée. Verdict : 1.37 million d’amoureux de belles images, soit 5.5% des téléspectateurs.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés