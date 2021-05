Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 21 mai 2021

4.8 ( 12 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 21 mai 2021 – Le week-end s’achève et comme chaque dimanche soir, on vous propose d’en savoir plus sur ce qui va se passer dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 17 au vendredi 21 mai 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que la vérité sur l’accident de Maria va être découverte. Billie va alors tenter d’apaiser les choses avec Enzo, tandis Jonathan, le frère de Florent, va se rapprocher d’Elisabeth.

Lundi 17 mai 2021, épisode 646 : Alors que Sabine se souvient de quelque chose qui pourrait faire basculer l’enquête, Jonathan se découvre une passion pour le théâtre. Quant à Yann, il doute de la culpabilité de son principal suspect…



Mardi 18 mai 2021, épisode 647 : Tandis que Sabine et Dimitri font le point sur leur relation, Yann continue sa chasse au tigre. Parallèlement, Jonathan se rapproche d’Elisabeth, et Anissa s’inquiète de plus en plus pour son amie Billie

Mercredi 19 mai 2021, épisode 648 : Alors que Dimitri fait une demande inattendue à Billie, Yann, suivant son intuition, prépare un piège implacable pour attraper le tigre

Jeudi 20 mai 2021, épisode 649 : Alors que des révélations surprenantes viennent éclairer l’enquête d’un jour nouveau, Billie est abasourdie par ce qu’elle découvre. Gary, de son côté, tient parole auprès de Maryline, et lui sauve la mise…

Vendredi 21 mai 2021, épisode 650 : Tandis que Becker confie à Sabine qu’il est soulagé par la tournure des évènements, Billie joue l’apaisement vis-à-vis d’Enzo. Parallèlement, les tensions réapparaissent entre Jonathan et Florent à cause de Victor.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil, Fabrice Deville : “le frère de Florent est paumé” (interview)

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 3 au 7 mai 2021 en cliquant ICI

du 10 au 14 mai 2021 en cliquant ICI

