Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 23 mai 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



Dans « 7 à 8 Life »

🔵 François Pinault est aujourd’hui le plus grand collectionneur d’art contemporain au monde. Son musée vient tout juste d’ouvrir à Paris. Un évènement majeur et une visite exclusive.

Dans « 7 à 8 »

🔵 Avec 3 cravaches d’or, Pierre-Charles Boudot est l’un des plus grands jockeys de la planète. Aujourd’hui il est mis en examen pour viol. Enquête sur la face sombre du monde hippique.

🔵 Et à la découverte de Bakou, capitale futuriste de l’Azerbaïdjan. Derrière l’argent du pétrole, un pays tenu dans une main de fer.



D’autres reportages au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 23 mai 2021…

Vers un nouveau succès d’audience

Les années défilent, le succès ne se dément pas. La semaine dernière 3.3 millions de fidèles en moyenne et jusqu’à 4.4 millions pour le portrait de Sylvie Vartan par Audrey Crespo-Mara.

« Sept à huit » revient ce soir à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1

