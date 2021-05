4.8 ( 6 )



Annonces





Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 30 mai 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 30 mai 2021

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Schizophrènes et bipolaires ou comment vive parmi les autres. À Marseille l’humanité des soignants qui les accompagnent au quotidien

Dans « 7 à 8 »

🔵 12 kilomètres face au Pacifique avec des villas spectaculaires. Au Mexique, partez à la découverte d’un paradis pour millionnaires.

🔵 Quant au portait de la semaine, il sera consacré à la grande Anne Sinclair. Associée pour nous tous à deux images. L’une qu’elle a construite, présentatrice de l’émission phare « 7 sur 7 ». L’autre qui lui a échappé, lors du scandale planétaire impliquant son mari. Elle s’est confiée en exclusivité à Audrey Crespo-Mara.



Annonces





🔵 Associée pour nous tous à deux images. L’une qu’elle a construite, présentatrice de l'émission phare « 7 sur 7 ». L’autre qui lui a échappé, lors du scandale planétaire impliquant son mari. Ce soir, @anne_sinclair se confie en exclusivité à @audrey_crespo, dès 18h20 sur @TF1 pic.twitter.com/uepXyIJRIq — Sept à Huit (@7a8) May 30, 2021

D’autres reportages au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 30 mai 2021…

Pour les découvrir rendez-vous avec « Sept à huit » ce soir dès 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés