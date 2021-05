4.9 ( 13 )



L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » dévoilée et trouvée aujourd’hui, mardi 4 mai 2021 ? L’émission du jour des « Douze coups de midi » risque d’être particulièrement suivie, et pour cause. Après l’émission d’hier, il ne restait plus que 2 cases sur la fameuse étoile.



Autrement dit, et à moins que le maître de midi en titre ne trouve aucune bonne réponse – on peut vous confirmer que ce sera bien Bruno – toutes les cases se seront envolées au terme de l’émission du jour….

L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » dévoilée et trouvée aujourd’hui ?

Et s’il n’y a plus de cases sur cette étoile mystérieuse, cela veut dire que le visage de la personnalité recherchée va enfin apparaître.

Oui mais l’étoile sera t-elle trouvée pour autant ? Rien n’est moins sûr… Si l’on se fie à la rumeur, c’est Marcel Amont qui se cacherait derrière cette étoile mystérieuse. Oui mais malgré son immense culture générale :



– Bruno connaît-il ce chanteur âgé aujourd’hui de 92 ans ?

– Si oui, le reconnaîtra t-il ? Ce ne serait pas la première fois qu’un maître de midi n’arrive à mettre un nom sur une photo d’autant qu’en plateau les candidats voient les photos en beaucoup plus petit que les téléspectateurs…

Les « 12 coups de midi » : vidéo replay

En ce lundi 3 mai 2021, et alors que vous êtes nombreux à vouloir vous évader, l’une des candidates du jour a fait un bien joli cadeau à Zette et à Jean-Luc Reichmann. Un magnifique collier en coquillages en provenance directe de Tahiti. Regardez ces images qui nous permettent de rêver un peu en ces temps si difficiles.

⭐[AVANT PREMIERE] Un petit cadeau pour Jean-Luc 🎁 ▶️RDV à 12:00 avec @JL_Reichmann pour les @12Coups_tf1 pic.twitter.com/ZROLOABfNZ — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) May 3, 2021

Bruno va t-il trouver sa 5ème étoile mystérieuse ? Pour le savoir rendez-vous tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 et/ou en replay sur MYTF1 durant 7 jours.

Le 5ème plus grand maître de midi débutera l’émission avec une cagnotte de 433 354 €

